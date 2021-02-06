Veda pastası kahkahaya boğdu Burcu Biricik Kırmızı Oda dizisine böyle veda etti
Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteri ile senaryoya renk katan Burcu Biricik, diziden ayrıldı. Veda pastası görenleri çok güldürdü.
Birbirinden ünlü isimleri konuk eden Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteri ile izleyici karşısına çıkan Burcu Biricik, oyunculuk performansı ile izleyenleri ekran başına kilitledi.
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Evlenip Hollanda'ya gitmesinin ardından yalnızlıktan dolayı sanrılar görmeye başlayan hayalinde kurduğu Can'a aşık olan Boncuk'un hikayesi herkesi derinden etkiledi.
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Diziye dahil olduğu ilk gündem bugüne kadar oyunculuğunu konuşturan Burcu Biricik, Kırmızı Oda dizisine veda etti.
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Boncuk karakterinin diziden ayrılması Kırmızı Oda hayranlarını üzdü.
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