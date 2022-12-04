Ve kar geldi şimdi başlıyor meteoroloji saat ve gün verdi! İstanbul'da kar ne zaman?
Meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu kar yağışı tahmini tuttu, bugünden itibaren yurdun doğusunda kar yağışında etkili olacak. Sıcaklık değerlerinin de düşmesi ile kar yağışı yurt geneline yayılacak. bugün, Karadeniz ve Marmara bölgesinde sağanak, Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur etkili olacak
Yurdun doğusu ve yüksek kesimleri kar yağışına teslim oldu. Bugün başlayan kar yağışı dört gün boyunca devam edecek. 5 günlük haritalı hava durumu tahminlerine bakıldığında ise sıcaklık değerleri düşüyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri sağanak yağışlı. Peki İstanbul'a kar ne zaman gelecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri sağanak yağışlı olacak.
Kastamonu kıyıları, Artvin kıyıları, Iğdır ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.