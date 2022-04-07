Vaziyet alın oldukça zor! 'Bu saate aman dikkat' deyip uyardılar: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek yılın en zor haftalarından biri olan bu haftayla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Güner "Vaziyet alın, bu hafta oldukça zor" diyerek bugünle ilgili 2 saate dikkat çekti.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Merkür ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm var. 2-3 gün etkili olacak Kafamızı toplayıp net bir şekilde düşünmek ve karar vermek çok daha kolay olacak bugünlerde. İstediğimiz konuya konsantre olabilir, odaklanabiliriz.
İdeal zaman: Araştırmalar yapmak, ders çalışmak için idealdir Anlaşmalar yapmak, sözleşmeler imzalamak, yeni elektronik aletler almak, seyahatler organize etmek, ticari hamleler yapmak, yatırımları araştırmak için güzel zamanlar.
Hayatınıza fayda sağlayacak: Yeni bir eğitime başlamak, hayatınıza fayda sağlayacak tavsiyeler almak, verilen sözlerin tutulması, güven verici sözler almak-vermek olasıdır. Resmi evrak işlerinizi halletmek için de uygundur
Planlar yapabilirsiniz: Planlı ve programlı hareket etmek için gayret gösterebilirsiniz. Detaylara dikkat eden, iyi organize olmuş ve tedbiri göz ardı etmeden birtakım kararlar alabilir ve planlar yapabilirsiniz.