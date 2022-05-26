Vaziyet alın aman dikkat! 3 gün sürecek saldırı detayı geldi: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...
Yaptıkları çarpıcı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova, Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün, Ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek. Merkür ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 3 gün. Konsantrasyon gerektiren bir konuya rahatlıkla odaklanıp enine boyuna inceleyebileceğiniz bir transit.
En ideal zaman: Merkür küreselleşmek için ulaşılabilecek, bilgi konusunda bir takım özelleşmek için en ideal zaman. Bir konuda uzmanlaşmak istiyorsanız bu konuda önemli bir takım eğitimler alabilirsiniz.
Manipüle edilebilir: Gizli saklı konular konuşulabilir, sırlar paylaşılabilir. İnsanları bir şeylere ikna etmek çok daha kolay olacaktır. ama diğer yandan bilgiler çok kolay bir şekilde manipüle edilebilir.
Yeni kapılar açabilir: Bir şeyler satın alacaksanız pazarlık edin, bu aralar güçlü pazarlıklar yapılabilir. Bir kelime, bir cümle zihninizde yeni kapılar açabilir, aydınlanmalar yaşayabilirsiniz.