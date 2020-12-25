Vatikan'da yeni skandal! Papa Francis mayolu pozu beğendi manken bakın ne yazdı
Papa Francis'in ‘Franciscus’ kullanıcı adlı Instagram hesabından geçtiğimiz aylarda yaşanan fotoğraf krizine bir yenisi daha eklendi.
Papa Francis'in ‘Franciscus’ kullanıcı adlı Instagram hesabından Brezilyalı model Natalia Garibotto’nun paylaşımlarından birisinin beğenilmesinin ardından yeni bir fotoğraf skandalı yaşanıyor.
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Papa'nın hesabından Margot Foxx isimli mankenin fotoğrafı da beğenildi.
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Olayın ardından Foxx, Twitter paylaşımında "Papa resmimi beğendi, bu cennete gideceğim anlamına geliyor" ifadeleri kullandı.
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Geçtiğimiz aylarda ise Papa'nın Instagram hesabından Natalia Garibotto isimli Brezilyalı bir modelin fotoğrafı beğenilmişti.
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