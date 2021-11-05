Vatandaşlara "Faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" diye soruldu

FATURALARI ÖDERKEN EN ÇOK HDP'LİLER ZORLANIYOR

Ankette"Elektrik ve su faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtların, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna göre dağılımı da yer aldı. Faturaları öderken en çok zorlanan seçmen HDP'liler oldu.