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Vatandaşlara "Faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" diye soruldu

Vatandaşlara "Faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" diye soruldu

Metropoll Araştırma, vatandaşlara "Faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" diye sordu. Ankete katılanların yüzde 53,7'si "Çok zorlanıyorum", yüzde 26.6'sı "Biraz zorlanıyorum", yüzde 19,6'sı ise "Zorlanmıyorum" cevabını verdi.

Vatandaşlara "Faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" diye soruldu

Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı vatandaşı sıkıntıya sokuyor. Gıdadan faturalara birçok kalemde alım gücü düşmüş durumda. Vatandaşlar özellikle yüksek gelen faturalardan şikayetçi.

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Vatandaşlara "Faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" diye soruldu

VATANDAŞIN YÜZDE 80'İ FATURALARI ÖDERKEN ZORLANIYOR
Metropoll Araştırma, son zamanlarda gündem olan yüksek faturalarla ilgili bir anket yaptı. "Elektrik ve su faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" diye sorulan ankette, vatandaşların yüzde 80'i zorlandığını söyledi. Oranın bu kadar yüksek olması dikkat çekti.

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Vatandaşlara "Faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" diye soruldu

"ZORLANMIYORUM" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 19,6
Ankete katılanların yüzde 53,7'si "Çok zorlanıyorum" derken, yüzde 26.6'sı ise "Biraz zorlanıyorum" dedi. "Zorlanmıyorum" diyenlerin oranı yüzde 19,6 olurken, cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 0,1 oldu.

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Vatandaşlara "Faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" diye soruldu

FATURALARI ÖDERKEN EN ÇOK HDP'LİLER ZORLANIYOR
Ankette"Elektrik ve su faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtların, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna göre dağılımı da yer aldı. Faturaları öderken en çok zorlanan seçmen HDP'liler oldu.

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