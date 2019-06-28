Vatandaşlara evleri terk edin çağrısı!
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan fabrikanın kimyasal deposunda patlama büyük paniğe neden oldu. Kaymakamlık kimyasal sızıntısı nedeniyle çevrede ki vatandaşların evlerini boşaltılmasını istedi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil fabrikasının kimyasal deposunda patlama meydana geldi. Ekipler, çevreye sızan kimyasal maddeyle mücadele ediyor. Zabıta ekipleri, çevrede oturan vatandaşları evlerini terk etmeleri konusunda uyardı. Evlerini terk eden vatandaşlar hızla mahalleden uzaklaştı.
Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan 20 ton kapasiteli kimyasal madde deposunda patlama oldu.
Patlamanın ardından depodaki kimyasal madde etrafa yayılmaya başladı.
Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu arada Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve Belediye Başkanı Rasim Yüksel olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.