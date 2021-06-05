Vatandaşlar turistler Antalya'da plajlara akın etti! Cesaret edemem
ANTALYA'da kademeli normalleşmede vatandaşlar güneşli havanın etkisiyle mesire alanları ve sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Antalya'da kademeli normalleşmenin ilk cumartesi gününde güzel havanın etkisiyle vatandaşlar mesire alanlarına ve sahile akın etti.
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Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ve nem oranının yüzde 55 olarak ölçüldüğü ilçede güzel havanın keyfini çıkarmak isteyen turistler Kleopatra, Damlataş ve Galip Dere plajlarına geldi.
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Kimisi çocukları ve evcil hayvanlarıyla denizin keyfini sürerken, kimisi de arkadaşlarıyla geldiği plajda güneşlendi.
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Bazı turistler ise tur tekneleriyle denize açıldı.
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