Vatandaşlar satın almak için sıraya girdi Mardin'de bu binayı gören bir daha bakıyor!

Sosyal medyadaki paylaşımların ardından binalarına olan ilginin arttığını belirten sakinlerden Ahmet Elik, görüntünün milyonlarca kez görüntüleme ve beğeni aldığını söyledi. Elik, "Sosyal medya hesaplarında paylaşılan video da çok güzel bir açıdan çekilmiş. Görünüşte dar gibi görünse de aksine videoda göründüğü gibi değil, iç kısmı daha geniş ve konfor bakımından çok konforlu.