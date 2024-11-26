Vatandaşa sucuk yerine at eti vermişler! Bakanlıktan yeni ifşa listesi

SUCUKTA AT VE EŞEK ETİ SKANDALI

Adana’da bir kasap tarafından satılan sucukta, dana eti yerine at ve eşek eti kullanıldığı ortaya çıktı. Bu kasap, 18 Kasım’da yayımlanan bir önceki listede de aynı gerekçeyle gündeme gelmişti. S