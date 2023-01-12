Vatandaş dört gözle bekliyordu! İşte masadaki faiz oranları kim ne ödeyecek?

Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için uygun kredili bir kampanyanın hazırlıklarına başlandı. Uygun kredili konut kampanyasının haberini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu. İkinci el konutlar için kampanya haberinin duyurulmasından sonra vatandaşlar hangi kredi faizinin uygulanacağını merak ediyor. İşte haberin ayrıntıları...