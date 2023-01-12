Vatandaş dört gözle bekliyordu! İşte masadaki faiz oranları kim ne ödeyecek?
Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için de uygun kredili bir kampanya yolda. Haberi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati verdi. Bakan Nebati, ikinci el konutta 0,69 oranlı bir faizin olmayacağını ifade etti. Çalışmalar devam ederken vatandaşlar ikinci el konutta hangi kredi oranının uygulanacağını merak ediyor. Peki masada hangi oranlar var? İşte ayrıntılar...
Sıfır konut projesinin ardından ikinci el konutlar için uygun kredili bir kampanyanın hazırlıklarına başlandı. Uygun kredili konut kampanyasının haberini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu. İkinci el konutlar için kampanya haberinin duyurulmasından sonra vatandaşlar hangi kredi faizinin uygulanacağını merak ediyor. İşte haberin ayrıntıları...
Sıfır konutta krediler 16 Ocak'tan itibaren kullanılabilecek
Ev sahibi olma hayali kuranlardan talep yağdı, hükümet kayıtsız kalamadı. Sıfır konutlara uygun şartlı krediden sonra ikinci el konutlar için de çalışma başlatıldı.
Orta gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için 0,69 faizli 180 ay vadeli açıklanan kredi 16 Ocak itibarıyla kullanılabilecek.
İkinci el konutlar için faiz oranları
ATV Haber'in haberine göre beklentiler benzer bir projenin ikinci el konutlar için de açıklanması yönündeydi.