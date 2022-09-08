Vatandaş çekmiş davanın seyri değişti! Aydın'da cinayet gibi kazada şok tek kol detayı
AYDIN'da otomobil sürücüsü Görkem Efekan Culum(25), motosikletli gence çarparak ölümüne neden oldu. Geçen yıl meydana gelen olayla ilgili Culum'un vatandaşlar tarafından olay yerinde çekilmiş fotoğrafı davanın seyrini değiştirebilir deniyor.
Kaza, 20 Eylül 2021'de Kuşadası Hacı Feyzullah Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Öztaş Plaza karşısında meydana geldi. Görkem Efekan Culum kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma sonra da Yusuf Kaya'nın (37) kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Kaya kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra öldü.
Gözaltına alınan Culum tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Culum emniyetteki ifadesinde, "Bir aracı sollamak isterken muhtemelen yerde bulunan taşa çarptım. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim, kaldırıma çarptım. Direksiyon kilitlendiği için sonrasında çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsüne nasıl çarptığımı hatırlamıyorum. Başında kask yoktu" dedi.
Araç sürücüsü kusurlu bulundu
Trafik kazası tespit tutanağına göre araç sürücüsü Culum'un şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymadığı, hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmadığı, bu nedenle kusurlu olduğu belirtildi.
Motosiklet sürücüsü Kaya'nın ise kusurunun bulunmadığı vurgulandı. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı Culum hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. İddianame Kuşadası 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.