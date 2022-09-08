Vatandaş çekmiş davanın seyri değişti! Aydın'da cinayet gibi kazada şok tek kol detayı

Araç sürücüsü kusurlu bulundu

Trafik kazası tespit tutanağına göre araç sürücüsü Culum'un şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymadığı, hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmadığı, bu nedenle kusurlu olduğu belirtildi.