Vatandaş artık tek kuruş ödemeyecek! Sürücüler dikkat yarın başlıyor
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile kaza sonrası hasarın belirlenmesi için yapılan prosedürlerin kolaylaşacak. İşte detaylar...
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 33 milyon sürücü ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gitti. Trafik kazası sonrası oluşan hasar için yapılan prosedürlerin kolaylaştırılması ve hayata geçirilmesi ile ilgili yapılan bu düzenleme ile işlemler daha da sadeleştirildi. Yarın uygulamaya başlanacak Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'yle dolandırıcı, komisyoncu gibi kişi ve kurumlar aradan çıkarılacak, değer kaybı tutarı eksper tarafından anında belirlenecek ve hasar ödemesiyle birlikte ödenecek. Uygulama pilot bölge olarak belirlenen Ordu ve Bursa resmen başlayacak.
ARACI VE KOMİSYONCULAR OLMAYACAK
Kaza sonrasında, araç yetkili servis, anlaşmalı servis ya da herhangi bir kaporta-boyacıya götürüldüğünde kazaya ilişkin belgeler sisteme eklendikten sonra eksper otomatik olarak atanacak. Hasara ilişkin başvurular araç sahibi tarafından bizzat yapılacak. Komisyoncu, aracı gibi kişiler vekaleten işlem yürütemeyecek ve yasa dışı oluşan bu sektör de ortadan kalkmış olacak.
VATANDAŞ MAĞDUR OLMAYACAK
Araçta oluşan hasara ilişkin tespiti eksper gerçekleştirecek. Eksper talebini vatandaş da sigorta şirketi de belirleyebilecek. Böylece mağdur vatandaş talep ettiği şekilde otomatik eksperi seçebilecek.
EKSPER OTOMATİK ATANACAK
Yapılan düzenlemeyle birlikte Eksper Atama ve Takip Sistemi hayata geçiriliyor. EKSİST sistemine dahil olan eksperler otomatik olarak atanacak ve hasarın tespitini gerçekleştirecek.