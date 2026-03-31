Vatandaş artık tek kuruş ödemeyecek! Sürücüler dikkat yarın başlıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 33 milyon sürücü ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gitti. Trafik kazası sonrası oluşan hasar için yapılan prosedürlerin kolaylaştırılması ve hayata geçirilmesi ile ilgili yapılan bu düzenleme ile işlemler daha da sadeleştirildi. Yarın uygulamaya başlanacak Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'yle dolandırıcı, komisyoncu gibi kişi ve kurumlar aradan çıkarılacak, değer kaybı tutarı eksper tarafından anında belirlenecek ve hasar ödemesiyle birlikte ödenecek. Uygulama pilot bölge olarak belirlenen Ordu ve Bursa resmen başlayacak.