Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker seneler önce bakın ne demiş şoke eden sözler

Filiz Aker'in 1993 yılında gazeteci Sema Denker ile yaptığı röportaj gün yüzüne çıktı. Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker'e 1993 yılında "Sema Soruyor?" adlı köşesinde yer veren Sema Denker, gazete küpürünü paylaştı.Filiz Aker'in 1993 yılında yaptığı açıklamada "Erkeğimi çok kıskanırım" ve "Onu başka biri ile görürsem hiç acımam, orada gebertirim" ifadelerini kullanmış.