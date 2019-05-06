Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur

AA ekibi, Mardin-Diyarbakır karayolunda bin 100 rakımlı Akbağ Tepesi'nde görev yapan güvenlik korucularının vatan nöbetindeki ilk sahur heyecanını görüntüledi. Üs bölgesinde bazı güvenlik korucuları terör tehdidine karşı mevzilerde nöbetini sürdürürken, dinlenmekte olan diğer korucular ise sahur sofrası hazırladı.