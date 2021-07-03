Vasiyeti gerçekleşti tabuttaki detay olay oldu! Kartal Tibet gözyaşlarıyla uğurlandı

Ünlü isimler akın etti: Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Orhan Gencebay, İlyas Salman, çok sayıda ünlü isim ve hayranları katıldı