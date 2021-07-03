Vasiyeti gerçekleşti tabuttaki detay olay oldu! Kartal Tibet gözyaşlarıyla uğurlandı
Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Kartal Tibet, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, perşembe akşamı 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" notuyla Tibet'in vefatını duyurdu.
Usta isim için bugün öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde namaz kılındı.
Ünlü isimler akın etti: Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Orhan Gencebay, İlyas Salman, çok sayıda ünlü isim ve hayranları katıldı
Cenaze töreninde; Yeşilçam efsanesi Tibet'in oğlu Kanat, kızı Kumru ile üvey oğlu oyuncu Civan Canova taziyeleri kabul etti.