Vasiyet açıklaması geldi! 'Korkunçtu' deyip Derya Baykal anlattı: Parasız kalırsam...
64 yaşındaki oyuncu Derya Baykal, Ferhan Şensoy'un vasiyetiyle ilgili konuştu. Baykal, Şensoy'un ölümüyle de ilgili düşüncelerini dile getirdi.
1988-2004 yılları arasında evli kaldığı, kızları Müjgan Ferhan ve Derya'nın babası Ferhan Şensoy'u 31 Ağustos 2021'de kaybeden ünlü tiyatrocu Derya Şensoy, yaşadığı zorlu süreci Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e anlattı.
Hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Sizin için daha zordu, şimdi nasılsınız?
Her şeyin başı sağlık. Süreçte en çok bunu öğrendik. Şükür iyiyiz. COVID-19 gibi zorlu bir süreçten geçtik. Maddi ve manevi olarak çok etkilendik. Halen de devam ediyor bu sancılar, o nedenle bu süreçte geri dönüşümün önemini yine vurgulamak istiyorum. Senelerdir bunun altını çiziyorum zaten ama bu süreçte daha önem kazandı.
Bize bu konuda önerileriniz var mı?
Hiçbir şeyi atmayın lütfen, hele de bu zor süreçte. Mesela torunum Pera’ya aldığımız tulumların kolları küçülmüştü. Dün onların kollarını şişme yelek kolları gibi kestim. Epeyce daha kullanacak. Bazıları da “Birilerine verseydin” diyor. Nasıl olsa vereceğim ama bu haliyle gidecek kişi için de daha çok kullanışlı olacak. Biz yoklukta büyüdük. Eskiyi yenilemek önemli, ben hayatı böyle yaşıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum.
Devir göze sokma devri. Özellikle ünlülerin bir kısmı bunu çok abartıyor. Sizin ailede marka tutkusu yok mu?
Asla yok ve hiç doğru bulmuyoruz. Biz bebeğimize bile dünyanın parasını verip yeni şeyler almadık çünkü bu hiç hoş bir şey değil. Bir bebek bir şeyi en fazla ne kadar giyebilir? Dünyada bu kadar yoksulluk varken bolluk içinde yaşamak saçma! Elbette alışveriş yaptık ama ölçüsünde. Her şey acayip ve gereksiz pahalı. Bir liste yapıyor ve ona göre alıyoruz her şeyi. Pera için büyük torunlarımdan kalan bebek arabasını, mama masasını kullanıyoruz. İkinci el kıyafet giyinenlere sempati duyarım.