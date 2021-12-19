Vasiyet açıklaması geldi! 'Korkunçtu' deyip Derya Baykal anlattı: Parasız kalırsam...

Devir göze sokma devri. Özellikle ünlülerin bir kısmı bunu çok abartıyor. Sizin ailede marka tutkusu yok mu?

Asla yok ve hiç doğru bulmuyoruz. Biz bebeğimize bile dünyanın parasını verip yeni şeyler almadık çünkü bu hiç hoş bir şey değil. Bir bebek bir şeyi en fazla ne kadar giyebilir? Dünyada bu kadar yoksulluk varken bolluk içinde yaşamak saçma! Elbette alışveriş yaptık ama ölçüsünde. Her şey acayip ve gereksiz pahalı. Bir liste yapıyor ve ona göre alıyoruz her şeyi. Pera için büyük torunlarımdan kalan bebek arabasını, mama masasını kullanıyoruz. İkinci el kıyafet giyinenlere sempati duyarım.