Vasiyet açıklaması 'Cenazeme gelirlerse taşlayın' dedi! Yıldız Tilbe: Gitmezlerse ben kalkarım
Sosyal medyayı sık kullanan Yıldız Tilbe sürpriz paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı vasiyetini açıkladı. Yıldız Tilbe'nin "vasiyet" paylaşımında siyasetçilere yönelik ifadeleri dikkat çekti.
Güçlü sese sahip şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Yıldız Tilbe'nin son paylaşımı sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Ünlü şarkıcı "vasiyet" açıklamasında bulundu.
Yıldız Tilbe, öldüğünde cenazesine hiçbir siyasetçinin gelmemesini istedi.
Tilbe, paylaşımında "Allah hepinize sağlıklı uzun ömürler versin. Buradan size söyleyeyim vasiyet olarak avukatıma da bırakacağım" dedi ve şu sözleri kullandı:
"Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı, siyasetçi istemiyorum, gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın."