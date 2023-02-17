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Vasiyet açıklaması 'Cenazeme gelirlerse taşlayın' dedi! Yıldız Tilbe: Gitmezlerse ben kalkarım

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Vasiyet açıklaması 'Cenazeme gelirlerse taşlayın' dedi! Yıldız Tilbe: Gitmezlerse ben kalkarım

Sosyal medyayı sık kullanan Yıldız Tilbe sürpriz paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı vasiyetini açıkladı. Yıldız Tilbe'nin "vasiyet" paylaşımında siyasetçilere yönelik ifadeleri dikkat çekti.

Vasiyet açıklaması 'Cenazeme gelirlerse taşlayın' dedi! Yıldız Tilbe: Gitmezlerse ben kalkarım

Güçlü sese sahip şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Yıldız Tilbe'nin son paylaşımı sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Ünlü şarkıcı "vasiyet" açıklamasında bulundu.

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Vasiyet açıklaması 'Cenazeme gelirlerse taşlayın' dedi! Yıldız Tilbe: Gitmezlerse ben kalkarım

Yıldız Tilbe, öldüğünde cenazesine hiçbir siyasetçinin gelmemesini istedi. 

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Vasiyet açıklaması 'Cenazeme gelirlerse taşlayın' dedi! Yıldız Tilbe: Gitmezlerse ben kalkarım

Tilbe, paylaşımında "Allah hepinize sağlıklı uzun ömürler versin. Buradan size söyleyeyim vasiyet olarak avukatıma da bırakacağım" dedi ve şu sözleri kullandı:

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Vasiyet açıklaması 'Cenazeme gelirlerse taşlayın' dedi! Yıldız Tilbe: Gitmezlerse ben kalkarım

"Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı, siyasetçi istemiyorum, gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın."

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