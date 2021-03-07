"Var/Yok" 3D online fotoğraf ve video sergisi 8 Mart'ta açılıyor

Toplumsal bilinçdışını temsil eden deyişler üzerinden, gündelik yaşamda dile dökülen cinsiyetçi kodları tartışmaya açan Seçil Taylan Erdemli, hem bir kadın hem de bir sanatçı olarak Türkiye gerçeği ile

sanatseverleri yüzleştiriyor. Kendi bedeniyle manifestosunu imzalayan Uğur Günay Yavuz,

“Kadınlık Halleri” adlı otoportre çalışması aracılığıyla bir yandan kadının toplumsal

konumunu sorgulatırken, diğer yandan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri üzerinden

bu konumun tekinsizliğine dikkat çekiyor.



