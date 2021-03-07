"Var/Yok" 3D online fotoğraf ve video sergisi 8 Mart'ta açılıyor
8 Mart, 1857’de eşit şartlarda çalışmak, insanca yaşamak isteyen ve bu mücadele için seslerini yükselten kadınların bugünkü konumları üzerine düşünmeyi ve düşündürmeyi hedefleyen “Var/Yok” 3D (üç boyutlu galeri) online fotoğraf ve video sergisi 8 Mart 2021 Pazartesi günü açılıyor.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölüm Başkanı Doç. Uğur Günay Yavuz danışmanlığını yürüttüğü öğrencileri; Öğr. Gör. Ahmet Sait Yıldız, Öğr. Gör. M. Uluç Ceylani, Seçil Taylan Erdemli ve Şenol Günel Antalya Konyaaltı Belediyesi’nin desteği ile “Var/Yok” sergisi aracılığıyla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sergi; toplumda kadına bakışı, kadının özne olarak varlığı ekseninde üretilen 25 video ve fotoğraftan oluşuyor. “Var/Yok” sergisi, İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle 8 Mart 2021 günü online olarak 3D altyapısı ile açılarak, www.varyok.art adresinde 1 ay süre ile gezilebilecek.
Kadın Gerçeği /Kendi Olmak!..
Bilinçdışının dil gibi yapılandırıldığı önermesini tartışmaya açan Jacques Lacan,
Özne’nin Öteki ile olan ilişkisinin bir boşluk sürecinden doğduğunu söyler. Özne’nin
Öteki’nin bakışına ve arzusuna göre aldığı konum, bilinçdışını Ötekinin söylemine
dönüştürmeye zemin hazırlar. Var/Yok Sergisi “kendi olma” halinin imkansızlığına yönelik
güncel örnekleri siz sanatseverlere kadın olmak üzerinden sunuyor.
Toplumsal bilinçdışını temsil eden deyişler üzerinden, gündelik yaşamda dile dökülen cinsiyetçi kodları tartışmaya açan Seçil Taylan Erdemli, hem bir kadın hem de bir sanatçı olarak Türkiye gerçeği ile
sanatseverleri yüzleştiriyor. Kendi bedeniyle manifestosunu imzalayan Uğur Günay Yavuz,
“Kadınlık Halleri” adlı otoportre çalışması aracılığıyla bir yandan kadının toplumsal
konumunu sorgulatırken, diğer yandan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri üzerinden
bu konumun tekinsizliğine dikkat çekiyor.
Özne olarak kadın bazen erkek, bazen toplum, bazen de sistemin bakışı içinde
tanımlanır ve konumlanır. M. Uluç Ceylani kapitalist sistemde, tüketilen nesneler arasında
yerini alan,-sistemin bir yandan yüceltip diğer yandan sömürdüğü- kadın bedenine
odaklanıyor. Ve kadın gerçeğine ulaşmanın imkansızlığını, eserlerindeki gerçeğin çarpık
görüntüsü ile tartışmaya açıyor. Ahmet Sait Yıldız ise varlık ve yokluk kavramından ilham
alarak, kadın varoluşuna odaklanıyor.