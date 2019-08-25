Varank ve Turan Trabzonspor tribününde

Varank ve Turan Trabzonspor tribününde

Trabzonlu bakanlar Mustafa Varank ve Mehmet Cahit Turan Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan Trabzonspor ile Yeni Malatya karşılaşmasını birlikte izledi.

Varank ve Turan Trabzonspor tribününde - Sayfa 1

Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan Trabzonspor ile Yeni Malatya karşılaşmasını Trabzonlu bakanlar Mustafa Varank ve Mehmet Cahit Turan birlikte izledi.

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Varank ve Turan Trabzonspor tribününde - Sayfa 2

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan maçın ikinci yarısında stadyuma geldi.

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Varank ve Turan Trabzonspor tribününde - Sayfa 3

Bakanlar, Protokol tribünü yerine vatandaşların arasında izlemeyi tercih ettiler.

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Varank ve Turan Trabzonspor tribününde - Sayfa 4

Bakan Varank’ın 61 numaralı 'Varank' yazılı Keşan motifli Trabzonspor forması dikkat çekti.

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