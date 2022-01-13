'Var mısın Yok musun' Hamdi Bey kim Acun Firarda'nın Feridun'u Birol Doğan'ın kimliği ifşa oldu

Hem Acun Ilıcalı'nın sağ kolu, hem de 'Acun Firarda'nın Feridun'u ...

Aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın hem iş hem özel hayatında 'sağ kolu' olarak tanınan bir isim olan 'Hamdi Bey' aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın kariyerinde çok önemli bir yeri olan 'Acun Firarda'nın da kamera arkasındaki 'Feridun' karakteri çıktı!