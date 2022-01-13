'Var mısın Yok musun' Hamdi Bey kim Acun Firarda'nın Feridun'u Birol Doğan'ın kimliği ifşa oldu
Acun Ilıcalı'nın yıllar evvel reyting rekorları kıran programı 'Var mısın Yok musun'daki gizemli 'Hamdi Bey'in kim olduğu ortaya çıktı. 'Hamdi Bey' meğer aynı zamanda Acun Firarda'nın Feridun'uymuş...
2007-2010 yılları arasında yayınlanan Var mısın Yok musun programında, Acun Ilıcalı'nın telefonla teklif aldığı ve 'Hamdi Bey' diye seslendiği isim seneler sonra tekrar sosyal medyanın gündeminde... Bir döneme damga vuran Var mısın Yok musun yarışmasında, Acun Ilıcalı'nın 'Hamdi Bey' diye hitap ettiği kişinin, Acun Firarda programında da Acun Ilıcalı ile birlikte yer aldığı ortaya çıktı. Ilıcalı'nın Acun Firarda döneminde, kamera arkasında 'Feridun' diye seslendiği isim meğer aynı kişiymiş... İşte yıllardır gizmini koruyan 2Hamdi Bey'in kimliği...
Var mısın Yok musun' yarışmasının üzerinden yıllar geçse de yayınlandığı dönemin 'reyting canavarı' fenomen yarışması bugün hala sosyal medyadaki güncelliğini koruyor.
Özellikle yarışmanın en kilit ve gizemli ismi olan, telefonun ucundaki 'Hamdi Bey' karakteri son günlerde yeniden gündem oldu. Var mısın Yok musun yarışmasındaki Hamdi Bey'in kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.
Hem Acun Ilıcalı'nın sağ kolu, hem de 'Acun Firarda'nın Feridun'u ...
Aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın hem iş hem özel hayatında 'sağ kolu' olarak tanınan bir isim olan 'Hamdi Bey' aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın kariyerinde çok önemli bir yeri olan 'Acun Firarda'nın da kamera arkasındaki 'Feridun' karakteri çıktı!