Var böyle dolandırıcılık! Çocuklarının bakıcısını da şoförlerini de çarpmışlar!

Yine çiftin evlerindeki yardımcılarının arabasını ve dolarlarını sattırdığı iddia ediliyor. Şoförlerini 1 milyon TL dolandırdıkları, Kenan Doğulu'nun da yer aldığı bir ev partisi düzenleyerek Portekiz'e kaçtıkları da söylentiler arasında... Bu arada bir sosyal medya hesabı çiftin, 1 Kasım'da canlı yayında açıklama yapacaklarını duyurdu.