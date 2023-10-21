Var böyle dolandırıcılık! Çocuklarının bakıcısını da şoförlerini de çarpmışlar!
‘Var Böyle Tipler’ isimli Instagram hesabıyla sosyal medya fenomeni olan Kıvanç Talu, eşi Beril Talu’yla birlikte 100 milyon liralık vurgun yapıp ortadan kayboldu. Talu çiftinin ‘yatırım ortaklığı’ adı altında dolandırdığı isimler arasında kendi şoförleri ve bebeklerinin Filipinli bakıcısı da var.
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, 100 milyon lira toplayıp ortadan kayboldu. 'Var Böyle Tipler' hesabıyla popüler olan Kıvanç Talu ve eşinin reklam kampanyası yapacakları ve aldıkları parayı yüksek faizle geri ödeyecekleri bahanesiyle yakın çevrelerinden 100 milyon lira topladığı öne sürüldü. Çiftin parayı aldıktan sonra yurt dışına kaçtığı öğrenildi.
Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam kampanyası yapacakları bahanesi ve 'yatırım ortaklığı ile yüksek kar' vaadiyle yakın çevrelerini dolandırıp yurtdışına kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çiftin, iş vaadiyle insanlardan 100 milyon lira topladığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları kapanan çifte, pazartesiden bu yana ulaşılamadığı da iddialar arasında.
-Konuyla ilgili ortalıkta dolaşan ses kaydında, Beril Talu'nun ortaokul arkadaşı olduğunu söylenen bir kişi dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çiftin kurdukları sistemle ortaokul arkadaşlarını, yakınlarını ve insanları reklam işi vaadiyle kandırdığından, her insandan yaklaşık 1-2 milyon TL aldığından söz ediliyor.
Yine çiftin evlerindeki yardımcılarının arabasını ve dolarlarını sattırdığı iddia ediliyor. Şoförlerini 1 milyon TL dolandırdıkları, Kenan Doğulu'nun da yer aldığı bir ev partisi düzenleyerek Portekiz'e kaçtıkları da söylentiler arasında... Bu arada bir sosyal medya hesabı çiftin, 1 Kasım'da canlı yayında açıklama yapacaklarını duyurdu.