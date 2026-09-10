Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz'de gözaltına alındı! MASAK kaynağını araştırıyor
Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tançalan’ın düğününde yüklü miktarda altın takılmasıyla gündeme gelen eşi Çağla Öz’ün de gözaltına alındığı öğrenildi. MASAK ise çiftin mal varlığı ile düğünde sergilenen altın, döviz ve paranın kaynağını mercek altına aldı.
Gösterişli düğünü ve gelin Çağla Öz’e takılan yüksek miktardaki altınlarla sosyal medyada gündem olan “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.
Hakkında “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatılan Tançalan, daha sonra “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmıştı.
ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINA ALINDI
NTV'de yer alan habere göre, soruşturma kapsamında Tançalan’ın eşi, sosyal medya fenomeni Çağla Öz’ün de gözaltına alındığı öğrenildi.
Öz’ün, eşinin gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattığı belirtilmişti.
MASAK MAL VARLIĞINI İNCELİYOR
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edildi.
Çiftin mal varlığı, sosyal medyada paylaşılan lüks yaşam görüntüleri ile düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve nakit paranın kaynağının araştırıldığı belirtildi.
POLİSLERLE ÇEKİLEN VİDEO İÇİN NE DEDİ?
Tançalan’ın hakimlikte verdiği ifadenin ayrıntıları da ortaya çıktı.
Polislerin yanına giderken çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülere ilişkin Tançalan, görevlilere teşekkür etmek amacıyla yanlarına gittiğini savundu.