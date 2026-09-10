"Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı
Sosyal medyada geniş bir kitle tarafından “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan ve gösterişli düğün görüntülerinin artdından suç gelirlerini aklama suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Mehmet Fatih Tançalan’ın ardından, eşi sosyal medya fenomeni Çağla Öz de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” ismiyle bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında, platformdaki paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.
Emniyet güçleri, geçmişte 25 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen Tançalan'ı, savcılık talimatıyla 8 Eylül 2026 tarihinde saat 03.00 sularında Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde yakalayarak gözaltına aldı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürülen Tançalan’ın, emniyet ve savcılıkta ifadesi alındı.
İfadesinin ardından “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EŞİ ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA
Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi sosyal medya fenomeni Çağla Öz'ün de gözaltına alındığı öğrenildi.
MAIL ORDER YÖNTEMİ İLE KAYNAĞI BELİRSİZ KAZANÇ İDDİASI
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın, Dubai’ye sık sık gidip geldiği ve 'mail order' yöntemiyle kaynağı belli olmayan kazanç elde ettiği ve bununla lüks bir yaşam sürdüğünün tespit edildiği öne sürüldü.
Başsavcılık tarafından MASAK'a müzekkere yazısı yazılarak şüpheli hakkında mal varlığı araştırma raporu tanzim edilmesinin istendiği öğrenildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifadesi alınan şüpheli Tançalan, düğün sırasında polislerin yanına "teşekkür etmek" için gittiğini belirterek, polisleri rencide edecek ve emniyet teşkilatını küçük düşürecek bir amacının olmadığını, o esnada görüntü çekildiğini bilmediğini ileri sürdü.
Şüpheli, eşinin sosyal medyada tanındığını ve yaptığı paylaşımların etkileşim amaçlı olduğunu savundu.
Dubai'de fenomenlere kolay imkanlar sağlandığı için orada oturma izni alabilmek için araç kiralama şirketi açtığını ve sürekli gidip geldiğini anlatan Tançalan, yakın tarihteki düğünün tüm masraflarının sponsorlar aracılığıyla karşılandığını iddia etti.
ALTINLAR KİRALIKMIŞ
Düğünde takılan altınları ise Muradiye ilçesindeki tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri süren şüpheli, "Altınları düğünden sonra iade ettik" dedi.
Eşinin şirketlerin reklam yüzü olması nedeniyle söz konusu şirketlerin düğüne sponsor olduğunu belirten şüpheli, atılı suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmayı talep etti.
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Hakimliğin kararında, düğünde takıldığı belirtilen ziynet eşyalarının sponsorluk anlaşması kapsamında verildiğini şüpheli ifade etse de soruşturma evrakında bu hususta bir bilgi ve belgenin bulunmadığı kaydedildi.
Kararda, atılı suçun yasadaki düzenleniş biçimi ile bu suç için öngörülen ceza miktarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda şüpheli hakkında adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı kanaatiyle tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.