"Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifadesi alınan şüpheli Tançalan, düğün sırasında polislerin yanına "teşekkür etmek" için gittiğini belirterek, polisleri rencide edecek ve emniyet teşkilatını küçük düşürecek bir amacının olmadığını, o esnada görüntü çekildiğini bilmediğini ileri sürdü.

Şüpheli, eşinin sosyal medyada tanındığını ve yaptığı paylaşımların etkileşim amaçlı olduğunu savundu.

Dubai'de fenomenlere kolay imkanlar sağlandığı için orada oturma izni alabilmek için araç kiralama şirketi açtığını ve sürekli gidip geldiğini anlatan Tançalan, yakın tarihteki düğünün tüm masraflarının sponsorlar aracılığıyla karşılandığını iddia etti.