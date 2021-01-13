Van'ın mahallesinde karga istilası! Sayıları ilk kez bu kadar fazla mahalleli endişeli
VAN'da, son dönemde gün batımına yakın saatlerde ortaya çıkan kargalar mahalleyi kaplamaya başladı. Sayıları ilk kez bu kadar fazla olan yüzlerce karga, mahalleliyi çıkardıkları seslerle rahatsız etmeye, geceleri uyutmamaya başladı.
Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresine göre ağaçlık alanı daha fazla olan Kasımbağı Mahallesi'nde yaşayanlar, son zamanlarda kargalar nedeniyle endişe duymaya başladı.
Akşam saatlerine doğru ortaya çıkan yüzlerce karga, bir süre havada toplu halde sağa-sola uçup, havanın kararmaya başlamasıyla birlikte evlerin çevresindeki ağaçlara konuyorlar.
Mahalleli, kargaların yoğun görüntüsünden de çıkardıkları seslerden de büyük rahatsızlık yaşıyor.
Geçmiş yıllara göre kurak bir kış geçiren Kasımbağı Mahallesi sakinleri ekinlerinden dolayı da büyük endişe yaşıyor.