Van'ın İran sınırında bir yılda 120 bini aşkın düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
VAN'ın İran sınırında güvenlik güçlerince sürdürülen çalışmalarda bu yıl 120 binin üzerinde düzensiz göçmenin sınırı geçmesi engellendi.
Komşu ülke İran ile en uzun sınıra sahip Van'da ülkeye yasa dışı girişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızma girişimlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan güvenlik duvarı çalışmalarına hava şartları nedeniyle ara verildi.
Sınırdan kaçak geçişlerin engellenmesi için başlatılan modüler güvenlik duvarı çalışmalarında 64 kilometrelik bölümün 40 kilometrelik kısmı tamamlandı, sınır hattında 235 kilometre de hendek kazıldı.
Van'ın Çaldıran ilçesinin 64 kilometrelik sınır hattında yapımı devam eden 45'i haberleşme ve 58'i gözetleme olmak üzere 103 optik kuleden bazıları devreye alındı.
Hudut hattında önlemlerini artıran güvenlik güçleri termal kamera, sensör ve dürbünlerle gerçekleştirdikleri gözetleme, zırhlı araçlarla yaptıkları devriye faaliyetleri sayesinde bu yıl 120 binin üzerinde düzensiz göçmenin ülkeye girmesini önledi, 15 bin kişiyi de il sınırlarında yakaladı.