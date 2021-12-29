Van'ın İran sınırında bir yılda 120 bini aşkın düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Hudut hattında önlemlerini artıran güvenlik güçleri termal kamera, sensör ve dürbünlerle gerçekleştirdikleri gözetleme, zırhlı araçlarla yaptıkları devriye faaliyetleri sayesinde bu yıl 120 binin üzerinde düzensiz göçmenin ülkeye girmesini önledi, 15 bin kişiyi de il sınırlarında yakaladı.