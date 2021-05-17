Vanessa Bryant gözyaşlarını tutamadı! Kobe Bryant sözleriyle herkesi ağlattı

Sahnede duygusal bir konuşma yapan Vanessa Bryant, gözyaşlarını tutamadı. "Tüm sıkı çalışman ve fedakarlıklarının karşılığını aldığın için tebrikler sevgilim. Artık Hall of Fame'desin. Sen gerçek bir şampiyonsun. Sadece en değerli oyuncu değil, tüm zamanların en büyüklerindensin. Seninle gurur duyuyorum. Seni daima seveceğin Kobe Bryant"