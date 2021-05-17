Vanessa Bryant gözyaşlarını tutamadı! Kobe Bryant sözleriyle herkesi ağlattı
Geçen yıl geçirdiği trafik kazasıyla 41 yaşında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant, NBA tarihinin yıldızlarının yer aldığı Hall of Fame listesine alındı.
Kobe Bryant NBA tarafından onurlandırıldı. 41 yaşında hayata veda eden unutulmaz basketbolcu, NBA efsanelerinin yer aldığı Hall of Fame listesine dahil edildi.
Düzenlenen özel gecede, Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, sahneye Michael Jordan ile birlikte çıktı. Jordan, sahneye Kobe Bryant’ın dört çocuğunun annesi Vanessa Bryant’ı davet etti.
Sahnede duygusal bir konuşma yapan Vanessa Bryant, gözyaşlarını tutamadı. "Tüm sıkı çalışman ve fedakarlıklarının karşılığını aldığın için tebrikler sevgilim. Artık Hall of Fame'desin. Sen gerçek bir şampiyonsun. Sadece en değerli oyuncu değil, tüm zamanların en büyüklerindensin. Seninle gurur duyuyorum. Seni daima seveceğin Kobe Bryant"
Konuşmasına, “Kocamı toplum önünde övmekten kaçınırdım, çünkü dünyanın her yerinden hayranlarının onu yeterince övdüğünü düşünürdüm” sözleriyle başlayan Vanessa Bryant, “Şu anda eminim ki o cennetten gülüyordur, çünkü en halka açık sahnelerden birinde, gösterdiği başarılardan dolayı onu herkesin önünde övmek üzereyim” diye devam etti.