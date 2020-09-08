Van'daki keşifte mezar bulundu üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi
Urartu döneminden kalan eserler gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. Bulunan bir mezardan çıkanlar araştırmacıları şaşırttı.
VAN'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde, üç yıl önce başlatılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı. Nekropolde, takılarıyla gömülmüş soylu bir Urartu kadınına ait mezar bulundu.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında, alanında uzman akademisyenlerle sürdürülen kazı çalışmaları devam ediyor.
Kazılar sırasında 3 yıl önce ortaya çıkarılan ve Urartularda yönetici sınıfın gömüldüğü değerlendirilen nekropolde yürütülen çalışmalarda, iki kulak kısmında sarkaçlı küpeleri, sol elindeki parmağında yüzüğü, boynunda kolyesi, haşhaş başlı süs iğnesi ve iki kolunda ejder başlı bilezikleri bulunan kadın iskeletiyle karşılaşıldı.
Ekipte yer alan antropologların laboratuvar ortamında iskeleti incelemesiyle kadının ölüm nedeni ve net yaşı belirlenecek.