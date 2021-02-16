Van'daki aşı çalışmaları Hollanda'da gündem olmuştu! O doktor konuştu

Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws kanalı, Türkiye'nin dört bir yanındaki yaşlıların aşılanması için her türlü hava koşulunda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili haber hazırladı. Hollandalı gazetecilerin, Van'ın Gevaş ilçesindeki sağlık ekiplerinin 1 gününü konu alan haberinin yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüntüleri "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" notuyla sosyal medyadan paylaştı.