Van'daki aşı çalışmaları Hollanda'da gündem olmuştu! O doktor konuştu
VAN'da sağlık ekiplerinin aşı çalışmalarına Hollanda basını yer verdi. Haberde yer alan Gevaş Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Dr. Ayşenur Zengin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görüntüleri paylaşmasına çok mutlu olduklarını söyledi.
Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws kanalı, Türkiye'nin dört bir yanındaki yaşlıların aşılanması için her türlü hava koşulunda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili haber hazırladı. Hollandalı gazetecilerin, Van'ın Gevaş ilçesindeki sağlık ekiplerinin 1 gününü konu alan haberinin yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüntüleri "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var" notuyla sosyal medyadan paylaştı.
Görüntülerde, Van'da görev yapan sağlık ekiplerinin, yaşlıları aşılamak için karlı yolları aşıp köylere gittiği anlar yer aldı.
Hollanda kanalı ekibi ile 1 gün geçiren, Vanlı Dr. Ayşenur Zengin, gazetecilere konuştu. Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi'ne 5 ay önce atanan Zengin'in, kendisi gibi doktor olan ağabeyi Abdulkadir Zengin ise Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı olarak görev yapıyor.
Göreve başlar başlamaz kendisini salgın sürecinin içinde bulduğunu belirten Zengin, tüm sağlık çalışanları gibi aralıksız çalıştığını söyledi.