Van'da yorganların içerisinde 81 kilo eroin ele geçirildi

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili S.Ş. isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor" denildi.

