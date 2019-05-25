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Van'da yorganların içerisinde 81 kilo eroin ele geçirildi

Van'da yorganların içerisinde 81 kilo eroin ele geçirildi

 Van merkez Tuşba ilçesinde narkotik polisi bir evde yaptığı aramada yorganların içerisinde saklanmış 81 kilo 535 gram eroin ele geçirdi. 

Van'da yorganların içerisinde 81 kilo eroin ele geçirildi - Sayfa 1

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'nde bulunan bir ikamette; Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte arama yapıldı. 

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Van'da yorganların içerisinde 81 kilo eroin ele geçirildi - Sayfa 2

Yapılan detaylı aramada; yatak ve yorganların altına gizlenmiş vaziyette bulunan poşetler içerisinde; 161 paket halinde toplam 81 kilo 535 gram eroin maddesi ile 1 adet ruhsatsız Glock marka tabanca, 10 adet fişek ele geçirildi. 

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Van'da yorganların içerisinde 81 kilo eroin ele geçirildi - Sayfa 3

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili S.Ş. isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor" denildi. 
 

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Van'da yorganların içerisinde 81 kilo eroin ele geçirildi - Sayfa 4
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