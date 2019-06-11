Van'da üretiliyor! 5 kente gönderiliyor

Kurdukları tesiste ürettikleri alabalıkların kayıt altında olduğunu ve sürekli denetimlerin yapıldığını belirten İriş, "Aylık, 3 ayda bir ve yıllık denetimler yapılıyor. Burada yemlere, yem numunelerine, balık stoğuna, çalışan personele ve su kriterlerine bakıyorlar. Tamamen bağımsız denetçiler tarafından tesis denetlemeleri yapılıyor. Van’da ilk defa su ürünlerinde iyi tarım uygulamasını biz yaptık.