Van'da tren raylarını çalıp bahçeye gömen şahıs pes dedirtti!

Bölgeye giden Jandarma Suç Araçtırma ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, rayları çalan kimliği belirsiz kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Jandarma yaptığı araştırmalar sonunda rayların, çalındıkları şantiyeye 1,5 kilometre mesafedeki evin bahçesinde, toprağa gömülü olduğunu tespit etti.