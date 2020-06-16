Van'da süt kazanına düşen Nurullah bebekten iyi haber geldi!

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Doç.Dr. Sebahattin Çelik, bölgenin önemli bir sağlık merkezi olduklarını anlatarak, "Yakın çevrede maalesef yanık birimi ya da yanık merkezi yok. Yaklaşık 3 milyon insanımıza yanık merkezimiz hizmet vermekte. Burası 2007'de kuruldu, 2010 yılından beri aktif bir şekilde hasta kabul ediyor. 15 aylık olan Nurullah'ın da tedavisi bu merkezimizde yapıldı. Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında ikinci ve ücüncü derece yanıklar bulunan Nurullah, bize geldiğinde genel durumu çok kötüydü. Kaybedeceğimizi düşünüyorduk.