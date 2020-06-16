Van'da süt kazanına düşen Nurullah bebekten iyi haber geldi!
VAN'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında derin yanıklar oluşan 15 aylık Nurullah Güneş, tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.
Van'ın Tuşba İlçesine bağlı Koçköy Mahallesi'nde yaşayan Semra-Aydın Güneş çiftinin 15 aylık bebekleri Nurullah, 1,5 ay önce evlerinin önünde, süt kaynatılan kazana düştü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Nurullah bebek, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vücudunun yüzde 60'ında derin yanıklar oluşan bebek, 2 kez ameliyat edildi. Çocuk yoğun bakım ve yanık ünitelerinde gördüğü tedaviyle de sağlığına kavuştu.
Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Doç.Dr. Sebahattin Çelik, bölgenin önemli bir sağlık merkezi olduklarını anlatarak, "Yakın çevrede maalesef yanık birimi ya da yanık merkezi yok. Yaklaşık 3 milyon insanımıza yanık merkezimiz hizmet vermekte. Burası 2007'de kuruldu, 2010 yılından beri aktif bir şekilde hasta kabul ediyor. 15 aylık olan Nurullah'ın da tedavisi bu merkezimizde yapıldı. Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında ikinci ve ücüncü derece yanıklar bulunan Nurullah, bize geldiğinde genel durumu çok kötüydü. Kaybedeceğimizi düşünüyorduk.
Ancak yanık ünitemizin cefakar ve inanılmaz çalışan hemşireleri, doktor arkadaşlarımız tedaviye başladılar. Bir ara çok kötümser tablo oluştu. Hastayı besleyemiyorduk. Annesini de ememiyordu. Beslenemediği için yaraları kapanmıyordu. Biz de çocuk yoğun bakıma aldırdık. Bu arada şunu belirtmek gerekiyor. Yanık merkezleri tek başlarına ağır hastaları tedavide yetersiz kalıyor.