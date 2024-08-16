Van'da Selçuklu Mezarlığı'nda ortaya çıkarıldı ilk defa karşılaşıyoruz

Türkiye'de en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan, 700 yıl önce yaptırılan Halime Hatun Kümbeti'nin de içinde bulunduğu alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle üç yıl önce başlatılan kazı ve restorasyon çalışması devam ediyor.