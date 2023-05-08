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Van'da polislerin müzik grubu 'Hangar' sahneye çıkıyor

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Van'da polislerin müzik grubu 'Hangar' sahneye çıkıyor

Van'da vatandaşların huzuru, can ve mal güvenliği için fedakarca görev yapan polisler, kurdukları müzik grubuyla şehrin dört bir yanında sahne alarak kent sakinlerinin güzel zaman geçirmelerini sağlıyor.

Van'da polislerin müzik grubu 'Hangar' sahneye çıkıyor

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, gitar, bağlama, bateri ve flüt gibi enstrümanları çalabilen polisler, 2019'da "Hangar" adını verdikleri müzik grubunu kurarak kendi aralarında etkinlikler yapmaya başladı.

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Van'da polislerin müzik grubu 'Hangar' sahneye çıkıyor

4. Sınıf Emniyet Müdürü Hanifi Sever ile çeşitli birimlerde görevli 6 polis memurunun yer aldığı grup, daha sonra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği etkinliklerde de sahne aldı.

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Van'da polislerin müzik grubu 'Hangar' sahneye çıkıyor

Kentte gerçekleştirilen şenlikler ile milli bayramlarda şarkılar seslendiren, okullarda konserler veren polisler, bu sayede polis-vatandaş buluşmasını sağlayıp, hedef kitlelerinin güzel zaman geçirmelerine öncülük ediyor.

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Van'da polislerin müzik grubu 'Hangar' sahneye çıkıyor

"Hangar"ın düzenlediği etkinliklere katılan çocuk ve gençler de polislerin seslendirdiği şarkılarla eğlenceli vakit geçirme fırsatı buluyor.

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