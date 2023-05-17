BIST 4.668
DOLAR 19,76
EURO 21,43
ALTIN 1.262,83

Van'da PKK'dan temizlenen bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu

|
Van'da PKK'dan temizlenen bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle yıllar önce boşaltılan bölgeler, huzurun sağlanmasıyla doğaseverlerin yeni rotası haline geldi.

Van'da PKK'dan temizlenen bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu

Vadi Doğa Spor Kulübü üyesi 46 kişi, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla terörden arındırılan Çatak'ın Konalga mevkisinde 2 günlük kamp kurdu.

119
Van'da PKK'dan temizlenen bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu

İlkbaharla canlanan Konalga Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapan doğaseverler, bölgedeki doğal güzellikleri görme imkanı buldu.

219
Van'da PKK'dan temizlenen bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, AA muhabirine, gruplarla her hafta Van'ın görülmeye değer doğal güzelliklerinin bulunduğu yerlerde etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

319
Van'da PKK'dan temizlenen bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu

Çatak ilçesinde taş evlerden oluşan köylerin bulunduğu bölgede iki günlük kamp ve doğa yürüyüşü programı yaptıklarını ifade eden Demez, şöyle konuştu:

419