Van'da PKK'dan temizlenen bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu
Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle yıllar önce boşaltılan bölgeler, huzurun sağlanmasıyla doğaseverlerin yeni rotası haline geldi.
Vadi Doğa Spor Kulübü üyesi 46 kişi, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla terörden arındırılan Çatak'ın Konalga mevkisinde 2 günlük kamp kurdu.
İlkbaharla canlanan Konalga Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapan doğaseverler, bölgedeki doğal güzellikleri görme imkanı buldu.
Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, AA muhabirine, gruplarla her hafta Van'ın görülmeye değer doğal güzelliklerinin bulunduğu yerlerde etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Çatak ilçesinde taş evlerden oluşan köylerin bulunduğu bölgede iki günlük kamp ve doğa yürüyüşü programı yaptıklarını ifade eden Demez, şöyle konuştu: