Van'da operasyon jandarmanın kazdığı araziden neler çıktı neler

Operasyonda arazide jandarma belirlenen noktaları kazmalarla kazınca araziye gömülü jelikan bidon içerisinde uzi makineli tabanca ve bu silaha ait 2 şarjör ile 40 fişek, el kamerası, adaptör, araç boyası ölçme cihazı, batarya, uyku tulumu ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.