Van'da operasyon jandarmanın kazdığı araziden neler çıktı neler
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda araziye gömülü silah ve örgütsel doküman bulundu.
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda araziye gömülü silah ve örgütsel doküman bulundu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan'da Esenyamaç Mahallesi Derov mezrası kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Şehit Jandarma Onbaşı Güray Ceylan" operasyonu gerçekleştirildi.
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Operasyonda arazide jandarma belirlenen noktaları kazmalarla kazınca araziye gömülü jelikan bidon içerisinde uzi makineli tabanca ve bu silaha ait 2 şarjör ile 40 fişek, el kamerası, adaptör, araç boyası ölçme cihazı, batarya, uyku tulumu ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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