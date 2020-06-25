Van'da maske takmayan vatandaşın ilginç savunması 'Yok artık' dedirtti

"Sadece sigara içmek için maskemi indirmiştim"

Ceza kesildikten sonra İHA muhabirine konuşan vatandaş, sigara içtiği için maskesini indirdiğini belirterek, “Bence gereksiz bir cezaydı. Zaten buranın da yabancısıyım. Bir sigara içmek için maskemi indirdim. Beni görünce de ceza kestiler. Haklı olabilirler. Maske yasağı var ama parası olan var, olmayan var. 900 lira ceza kesiyorlar. Maskesiz de dolaşmıyorum. Sadece sigara içmek için maskemi indirmiştim. Sigaramı indirdim ve tekrar maskemi taktım” dedi.