Van'da maske takmayan vatandaşın ilginç savunması 'Yok artık' dedirtti
VAN'da maske kuralına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanırken o cezadan nasibini alan vatandaşlardan biri, telefonla konuşmak için maskesini indirdiğini söyledi... Bir diğer vatandaşın da kendini savunuşu bu durumdan farklı olmadı.
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara bildiğimiz gibi 900 lira idari para cezası kesiliyor. Van Valiliği tarafından duyurulan kararla koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
Valilik kararı gereğince İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske takma konusunda vatandaşları birebir uyardı. Vatandaşlardan biri "“Sigara içmek için maskemi indirmiştim" dedi ama cezadan kurtulamadı.
"Sadece sigara içmek için maskemi indirmiştim"
Ceza kesildikten sonra İHA muhabirine konuşan vatandaş, sigara içtiği için maskesini indirdiğini belirterek, “Bence gereksiz bir cezaydı. Zaten buranın da yabancısıyım. Bir sigara içmek için maskemi indirdim. Beni görünce de ceza kestiler. Haklı olabilirler. Maske yasağı var ama parası olan var, olmayan var. 900 lira ceza kesiyorlar. Maskesiz de dolaşmıyorum. Sadece sigara içmek için maskemi indirmiştim. Sigaramı indirdim ve tekrar maskemi taktım” dedi.
Telefonla konuşmak için maskesini indirdiğini söyledi
Telefonla konuşmak için maskesini takmayıp elinde taşıyan bir diğer vatandaş da, yediği 900 liralık ceza karşısında şoke oldu. Polis ekipleri, maske takarak da telefonla konuşulabildiği konusunda hatırlatmada bulunduğu vatandaş, daha sonra tutanak tutulurken telefonla konuşmak için izin istedi.