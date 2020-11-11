Van'da koyun güden çocuklar derslerini de çalışıyor iki istedikleri var
VAN'da koyunları meraya otlatmaya götürerek hem ailelerine destek olan hem de birlikte ders çalışan çocuklar, tablet bilgisayar ve internet altyapısı desteği istiyor.
Bahçesaray ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 100 haneli Çatbayır Mahallesi'nde yaşayan öğrenciler, haftanın 2 günü okula gidiyor.
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Öğrenciler; haftanın diğer günlerinde ise koyunları otlatmak için meraya götürerek hem ailelerine yardımcı oluyor.
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Bunun yanı sırada bir araya gelen çocuklar derslerini de ihmal etmiyor.
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Öğrencilerden Bahçesaray Kız Yatılı Bölge Okulu (YİBO) 6'ncı sınıf öğrencisi Eylül Kayan (12), tek GSM hattının kısmen çektiğini, bundan dolayı da zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
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