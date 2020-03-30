Van'da koronavirüs önlemi görüştüğü kişileri not alıyor
VAN'da Bülent Menteşe, koronavirüs nedeniyle günlük tutmaya başladı. Her gün evden çıkınca temas kurduğu kişileri tarih ve saatiyle birlikte not alan Menteşe, virüs nedeniyle enfekte olma durumunda bunun çok işe yarayacağını söyledi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde teknisyen olarak görev yapan Bülent Menteşe, koronavirüs için önlemlerini alıyor. Özellikle işe gelirken ve eve dönerken tüm hijyen kurallarına dikkat ettiğini belirten Menteşe, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından da günlük tutmaya başladığını söyledi.
Karantina için büyük önem taşıyor
Sabah evden çıktıktan sonra, görüştüğü kim varsa tarih ve saatiyle birlikte not alan Menteşe not tutmanın, herhangi bir enfekte olma durumu karşısında karantina için büyük önem taşıyacağını açıkladı.
Bülent Menteşe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk enfekte haberini verdiği 11 Mart'ta not tutmaya başladığını söyleyerek, şunları söyledi:
2 metre alanımdaki insanları not alıyorum
''Bakanımız, 'Virüs bulaşan hastamızın geçmişe dönük olarak gittiği yerleri, iletişim kurduğu insanları araştırıyoruz' dedi. Ben de bu bilgiler ışığında günlük tutmaya başladım. Gündelik hayatımda gittiğim yerleri yazıyorum. 2 metre alanımdaki insanları not alıyorum.