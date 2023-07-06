Van'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle yayıldı, 3 saat sonra kontrol altına alındı
VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde bulunan Samancılar Sitesi'nde çıkan yangından dolayı korkulu anlar yaşanırken, kentte bulunan bütün kurumların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
pekyolu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bostaniçi Samancılar Sitesi'nde saat 21.30 sularında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba, İpekyolu, Edremit, Kurubaş, Gevaş Grup Amirliği ile Van Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), Orman Genel Müdürlüğü ile Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
Daha sonra iş makinelerin de yardımı ile soğutma çalışmaları yapılan bölgede yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.