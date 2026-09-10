Van'da korkunç olay! Kayalıklarda dünyanın en zehirli yılanı görüldü
Hava sıcaklıkları son dönemde kademeli olarak artış göstermeye başladı. Sıcaklıkların artışa geçmesiyle birlikte yılan vakaları hızla artışa geçti. Son olarak Van’ın Gürpınar ilçesinde bulunan tarihi Çavuştepe Kalesi’nde metrelerce uzunluğunda olan yılan görüldü.
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Van’ın Gürpınar ilçesinde bulunan tarihi Çavuştepe Kalesi’nde metrelerce uzunluğunda olduğu iddia edilen bir yılan görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler kısa sürede dikkat çekti.
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METRELERCE UZUNLUKTA! DÜNYANIN EN ZEHİRLİ YILANI!
Van’ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi’nde dev bir yılan görüldüğü iddia edildi. Tarihi kaleyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, uzunluğu metrelerce olduğu tahmin edilen bir yılanın kayalık alanda ilerlediği görüldü. Görülen yılanın ise zehirli olduğu ifade edildi.
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Görüntülerde yılanın kale çevresindeki kayalık alanda hareket ettiği görülürken, yılanın büyüklüğü dikkat çekti. Görüntüyü kaydeden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.
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