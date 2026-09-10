Van'da korkunç olay! Kayalıklarda dünyanın en zehirli yılanı görüldü

METRELERCE UZUNLUKTA! DÜNYANIN EN ZEHİRLİ YILANI!

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi’nde dev bir yılan görüldüğü iddia edildi. Tarihi kaleyi ziyaret eden vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, uzunluğu metrelerce olduğu tahmin edilen bir yılanın kayalık alanda ilerlediği görüldü. Görülen yılanın ise zehirli olduğu ifade edildi.