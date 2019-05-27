Van'da kızlarının cansız bedenini gören anne ve baba dayanamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Van'da kızlarının cansız bedenini gören anne ve baba dayanamadı

VAN’ın Erciş ilçesinde düştüğü Morgedik Baraj göletinde cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki kız çocuğunun cenazesini gören annesi ve babası baygınlık geçirdi.

Van'da kızlarının cansız bedenini gören anne ve baba dayanamadı - Sayfa 1

VAN’ın Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Baraj göletine düşen Evin Çiçek’i (7) arama çalışmaları sonuçlandı.

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Van'da kızlarının cansız bedenini gören anne ve baba dayanamadı - Sayfa 2

Van’dan gelen jandarma ve polis su altı ekipleri, Evin’in önceki düştüğü alandan yaklaşık 150 metre ileride cesedi tespit ederek sudan çıkardı.

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Van'da kızlarının cansız bedenini gören anne ve baba dayanamadı - Sayfa 3

Küçük kızın cenazesi adli işlemlerin ardından ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna getirildi.

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Van'da kızlarının cansız bedenini gören anne ve baba dayanamadı - Sayfa 4

Anne Sabriye ile baba Esat Çiçek, kızları Evin’in cesedinin ambulanstan indirilmesi sırasında bayıldı.

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