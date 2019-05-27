Van'da kızlarının cansız bedenini gören anne ve baba dayanamadı
İhlas Haber Ajansı
VAN’ın Erciş ilçesinde düştüğü Morgedik Baraj göletinde cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki kız çocuğunun cenazesini gören annesi ve babası baygınlık geçirdi.
VAN’ın Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Baraj göletine düşen Evin Çiçek’i (7) arama çalışmaları sonuçlandı.
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Van’dan gelen jandarma ve polis su altı ekipleri, Evin’in önceki düştüğü alandan yaklaşık 150 metre ileride cesedi tespit ederek sudan çıkardı.
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Küçük kızın cenazesi adli işlemlerin ardından ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna getirildi.
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Anne Sabriye ile baba Esat Çiçek, kızları Evin’in cesedinin ambulanstan indirilmesi sırasında bayıldı.
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