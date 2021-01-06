Van'da kim görse aynı şeyi söylüyor otobüs şoförü 'Ramiz Dayı'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor
VAN'da 30 yıldır şoförlük yapan 4 çocuk babası Mehmet Sıddık Yolcudur (64), yolcuları tarafından Tuncel Kurtiz'e benzetiliyor..
Van'ın Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Sıddık Yolcudur, halk arasında birçok tiyatro oyunu ve dizide oynayan efsane karakter 'Ramiz Dayı' olarak hafızalara kazınan Tuncel Kurtiz'e benzerliği ile tanınıyor. Yıllar önce Başkale ilçesinden Van'a göç eden Yolcudur, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yolcu taşıyan bir otobüste servis şoförlüğü yapıyor.
Yolcuları tarafından ismiyle anılmayıp, hep 'Ramiz Dayı' olarak anılan Yolcudur'un en büyük hayali benzediği Tuncel Kurtiz gibi dizi ve filmlerde rol almak.
"Nereye gitsem aynı şeyi diyorlar"
Yolcularına zaman zaman Tuncel Kurtiz'in esprilerini taklit edip, şiirlerini okuyan Yolcudur, vatandaşların kendisine ‘Ramiz Dayı' demesine çok sevindiğini belirterek, "Bu memlekette doğduk, burada büyüdük. Herkes beni 'Ramiz Dayı'ya benzetiyor. Ben nereye gitsem aynı şeyi diyorlar" dedi.
"Çok hoşuma gidiyor"
Yolcudur, "Arabamın arkasında da 'Ramiz Dayı' yazısı var. Ben Tuncel Kurtiz'in bir kere dizisini izledim. Ama ismini çok duydum. Kendisini seviyorum. Allah rahmet eylesin. Yeğenler çok. Burada bir sürü yeğenimiz var. Hepsini de seviyoruz. 30 yıldır Karayolları'nda şoförlük yapıyorum. Arkadaşlarımın bana 'Ramiz dayı' diye hitap etmeleri çok hoşuma gidiyor." diye konuştu.