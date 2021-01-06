Van'da kim görse aynı şeyi söylüyor otobüs şoförü 'Ramiz Dayı'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor

"Çok hoşuma gidiyor"

Yolcudur, "Arabamın arkasında da 'Ramiz Dayı' yazısı var. Ben Tuncel Kurtiz'in bir kere dizisini izledim. Ama ismini çok duydum. Kendisini seviyorum. Allah rahmet eylesin. Yeğenler çok. Burada bir sürü yeğenimiz var. Hepsini de seviyoruz. 30 yıldır Karayolları'nda şoförlük yapıyorum. Arkadaşlarımın bana 'Ramiz dayı' diye hitap etmeleri çok hoşuma gidiyor." diye konuştu.