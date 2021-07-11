Van'da kaçak mülteci taşıyan takla atıp yandı! 12 kişi feci şekilde öldü, 20 yaralı var
VAN'ın Muradiye ilçesinde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 6'sı yanarak olmak üzere 12 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
Son günlerde İran sınırından akın akın geçen Afgan mülteciler gündemden düşmezken, Van'da o mültecileri taşıyan bir minibüs kaza yaptı. Takla atan minibüs yandı. Minibüsteki mültecilerden 6'sı yanarak olmak üzere 12'si hayatını kaybederken 20'si de yaralandı. Kaza yeri ana baba gününe döndü... Van Valiliği, Muradiye ilçesinde 1 organizatör ile 11 göçmenin hayatını kaybettiği, 26 göçmenin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin, aracın sahibinin gözaltına alındığını açıkladı. İşte korkunç kazadan ayrıntılar....
Kaza, ilçeye bağlı Yumaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Özalp istikametinden geldiği ileri sürülen 65 ER 186 plakalı minibüs, Yumaklı Mahallesi’ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanması yanmaya başladı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine jandarma, 112 Acil Servis, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı’na bağlı Muradiye İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Jandarma, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye bir taraftan yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de bir taraftan yaralılara müdahale etti.