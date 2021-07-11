Van'da kaçak mülteci taşıyan takla atıp yandı! 12 kişi feci şekilde öldü, 20 yaralı var

Son günlerde İran sınırından akın akın geçen Afgan mülteciler gündemden düşmezken, Van'da o mültecileri taşıyan bir minibüs kaza yaptı. Takla atan minibüs yandı. Minibüsteki mültecilerden 6'sı yanarak olmak üzere 12'si hayatını kaybederken 20'si de yaralandı. Kaza yeri ana baba gününe döndü... Van Valiliği, Muradiye ilçesinde 1 organizatör ile 11 göçmenin hayatını kaybettiği, 26 göçmenin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin, aracın sahibinin gözaltına alındığını açıkladı. İşte korkunç kazadan ayrıntılar....