Van'da iş yerine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Anadolu Ajansı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Feci olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi .Ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ferit Melen Caddesi'nde bir giyim mağazasına silahlı saldırı yapıldı. 5 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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