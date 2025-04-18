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Van'da iş yerine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Van'da iş yerine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Van'ın İpekyolu ilçesinde giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Feci olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi .Ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Van'da iş yerine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

 Ferit Melen Caddesi'nde bir giyim mağazasına silahlı saldırı yapıldı. 5 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Van'da iş yerine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Van'da iş yerine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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