Van'da ilk kez bulundu! Heyecanlandıran keşif: Kapatmayı düşünüyoruz

Mühür elde edildi: Bulgular üzerine Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından bölge 1'inci derece arkeoloji sit alanı olarak tescillendi. Ardından müdürlüğe bağlı ekipler bölgede kazı çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Devam eden bu kazılarda ise ilk kez Pers İmparatorluğuna ait olduğu belirtilen mezar ortaya çıkarıldı. Heyecan veren kazıda, kemikler üzerinde bilezik, bir adet değerli bir taş olan ve ‘lapis lazuli’ denilen mühür elde edildi. Kazılı alan kaçak kazılara fırsat verilmemesi amacıyla ekipler tarafından kapatıldı. Bölgenin turizme kazandırılması amacıyla tekrar kurtarma kazılarının devam edeceği belirtildi.