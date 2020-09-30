Van'da ikna edilen örgüt mensubu ailesiyle buluştu diğer örgüt üyelerine 'teslim olun' çağrısı

Ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen, 2014, 2015 yıllarında Van ve Şırnak'tan PKK/KCK terör örgütüne katılan ve Irak’ta faaliyet yürüten 3 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun Silopi sınır kapısında teslim olması sağlandı. Bu çalışmalar sonucunda, 2015 yılında örgüte katılan ve ikna edilerek teslim olanlardan 1 örgüt mensubu bugün ailesiyle buluşturuldu.