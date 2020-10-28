Van'da herkes 'yapamazsın' dedi! Azmetti başardı bu hale getirdi
İSTANBUL Kapalı Çarşı'da esnaflık yapan ve emekli olduktan sonra memleketi Van’ın Başkale ilçesine dönen Şahabettin Yiğit (74), yaptığı işle herkese örnek oldu.
Van'ın Başkale ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulanan Çaldıran Mahallesi'nde doğan Şahabettin Yiğit, askerden geldikten sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yerleşti. Burada evlenen Yiğit, 9 çocuğunu okutmak için tek başına mücadele verdi.
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Kendisi okuyamadığı için çocuklarının üniversite okumasını ve topluma faydalı bireyler olmaları için çalışan Yiğit, çocuklarının hepsini okutmayı başardı.
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Daha sonra 9 yıl İstanbul Kapalı Çarşıda esnaflık yapan Yiğit, emekli de olduktan sonra artık memleketi Başkale'ye dönmeye karar verdi.
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Başkale ilçesinin Çaldıran Mahallesi'ne dönen Yiğit, önce evinin önüne daha sonra mahallelerine 7 kilometre uzaklıkta vadiyi meyve bahçesi yapmaya karar verdi.
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