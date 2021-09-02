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Van'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu! 48 kişi yakalandı

Van'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu! 48 kişi yakalandı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince helikopter destekli 3 adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon anları helikopterden görüntülenirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

Van'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu! 48 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki 3 adreste kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı.

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Van'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu! 48 kişi yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, helikopter destekli operasyon düzenledi. 

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Van'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu! 48 kişi yakalandı

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. 

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Van'da helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu! 48 kişi yakalandı

Baskın anları, helikopterden çekilen görüntülere de yansıdı. Yakalanan kaçak göçmenler işlemleri İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

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